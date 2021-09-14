行政院長蘇貞昌8月17日在農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁等人陪同下，到嘉義縣番路鄉視察茶業改良場南遷預定地，蘇貞昌現場喊出支持茶改場總廠遷至嘉義。對此，藍委馬文君今表示，南投茶葉種植面積全台第一，行政院卻跳過南投落腳嘉義，做為南投立委，自己反對這項做法，更質疑背後的政治目的。

藍委馬文君。（摘自馬文君臉書）

蘇貞昌強調，茶改場總場南遷嘉義縣，相關經費、人力都會支持，但前提要先解決預定地上承租戶問題，以及台灣茶葉相關標示，不能混雜國外進口的茶葉，並要求農委會做好水土保持。蘇貞昌強調，農業改良場對台灣影響深遠，特別是在專業、專責方面，不能專責於茶葉改良，又兼銷售茶葉、烘焙咖啡，所以專業項目要分清楚。

茶改場總場規畫南遷，已選定嘉義縣番路鄉台18線旁約32公頃台糖土地，新設梅山試驗站位於林務局轄管185林班地，面積約9.8公頃，總經費約21億餘元。

對此，馬文君今（14日）在臉書發文表示，南投茶葉種植面積全台第一，行政院卻把原本設在桃園的茶業改良場總場南遷，直接跳過茶鄉南投，落腳嘉義縣，「做為南投立委，我反對！因為悖離生產鏈法則，註定事倍功半。做為南投鄉親，我更反對！因為無視茶產業現況，傷害鄉親情感」。

馬文君質疑，是不是因為南投縣由國民黨執政，所以被跳過；嘉義縣是民進黨執政，綠委陳明文又是英系掌門人，所以能中選？無須自己贅述。此刻，她只希望所有南投人，特別是從政者，能夠不分黨派團結起來，呼籲中央不要錯置資源。

據《中國時報》今年7月2日報導，南投縣茶葉種植面積與產量，都居全國之冠，鹿谷等8大茶區各擅勝場；咖啡主要產區在國姓、魚池鄉及埔里鎮，占全台產量三分之一。