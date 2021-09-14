大陸知名男星吳亦凡爆出一連串性醜聞，男神人設崩塌，一夕之間成為人人喊打的過街老鼠，目前已經以涉嫌強姦罪遭批准逮捕，事業全面停擺，儘管吳亦凡人間蒸發，微博超話和粉絲團都消失，但還是有鐵粉不放棄，成立群組「解救凡凡」，引起央視震怒。

吳亦凡的醜聞爆發後，他擁有5166萬粉絲的微博和所有音樂平台都遭封鎖下架，更引爆了脫粉潮，然而據《央視網》報導，仍有許多吳亦凡的鐵粉成立了「解救凡凡」、「解救哥哥」等群組，讓央視忍不住怒轟，「狂熱粉絲發表出格言論，妄想讓自己的偶像躲避法律處置，已經走到了違法犯罪的邊緣」。

先前央視就列出8大追星限制，分別是「未成年人打賞、應援嚴禁」、「明星藝人排行榜單取消」、「網路綜藝『花錢買投票』功能不得設置」、「飯圈粉絲互撕謾罵從嚴處置」、「音樂、影視作品不得誘導打榜」、「控評、集資等粉絲群解散」、「粉絲個人購買量、貢獻值不得顯示」、「引發粉絲互撕限流禁言」。

央視強調，「畸形飯圈亂象必須整治」，這段時間已經有多位藝人遭列為「劣跡藝人」，包括範冰冰、鄭爽、霍尊、張哲瀚和趙薇等人，還公佈了《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，禁播偶像選秀節目，還宣佈要肅清「娘娘腔」男藝人，讓大陸娛樂圈一片風聲鶴唳。