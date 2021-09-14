新北市幼兒園被Delta病毒入侵，雙北市進行「預防性停課」，造成幼兒園及家長措手不及。民進黨立委黃國書及幼教團體今天召開記者會要求，教育部應會同地方政府訂定「預防性停課指引及後續因應措施」，並盡快讓幼兒園及托嬰中心的教職員施打第二劑疫苗。

黃國書表示，為了防堵Delta病毒入侵，地方政府紛紛加碼祭出嚴格防疫措施，但各地預防性停課標準不一，停課天數與停課標準也百百種，不僅讓園所無所適從，家長職場請假無依據，甚至還出現深夜宣布停課造成孩子上學撲空、家長錯愕等亂象。

黃國書強調，政府防疫規範不明確，造成幼兒園所淪為夾心餅乾進退兩難，預防性停課與否交由幼兒園自主判斷（如台南市、嘉義市）太沉重，呼籲教育部應與地方政府協調，訂定一套明確的「預防性停課指印及後續因應措施」，讓預防性停課標準明確化，家長請假在家照護孩子也有依據。

中華民國兒童教保聯合總會總會長王超敏表示，幼兒園及托兒所才剛從疫情三級警戒中熬過來，現在又面對Delta病毒入侵，他們就像面對空襲警報一樣，不知道砲彈會炸到哪裡，隨時都處於心驚膽戰的狀況。

王超敏說，如果幼兒園、托兒所進行預防性停課，因為服務對象沒有了，教保人員也要同時停班，他們的的薪水不該由園所支付，而應回到勞保局的失業給付上來處理。

中華民國幼教聯合總會副總會長林梅綺說，新北幼兒園遭遇Delta病毒入侵，真的造成各地幼兒園的恐慌，大家不知道怎麼處理這個問題，甚至有老師被家人要求不要到園所上班，狀況很多。他們希望教育部訂定全國性統一的預防性停課指引，當出現狀況時，有人告訴他們該怎麼面對及因應。

教育部國教署組長王慧秋表示，關於預防性停課，目前是授權由地方政府自主決定，以後是否要訂定全國統一性標準，教育部會再研議；至於是否讓幼兒園及托兒所的教職員盡快打第二劑疫苗，教育部會和指揮中心討論。