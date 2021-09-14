國防部軍備局生產製造中心第二０五廠修繕所前吳姓中校所長，因隱匿酒駕被攔查，遭核定2大過及一次軍事懲處。原人評會考核評鑑為「續服現役」，卻被註銷改為決議考核評鑑「不適服現役」。吳男不服提告，台北高等行政法院判他勝訴，可上訴。

根據判決書記載，國防部軍備局生產製造中心第二０五廠某中校所長，因於民國108年3月23日晚間在高雄市鳥松區友人家中餐敘飲酒後，凌晨車返家途中遭警方攔檢，測得酒精濃度0.45毫克涉及公共危險罪嫌，遭205廠核定記大過2次1小過。

但是後廠方考核評鑑該位中校仍可「續服現役」，未料國防部召開軍紀檢討會時，責令二０五廠應就前考評重新審議，經二０五廠重新召開考評會後，認為先前結果應予以註銷，在經過二次考評會，仍維持原來評議，評鑑該名中校「不適服現役」，該名中校不服申請再審議，但第三次仍評定不適服現役。該名中校原是向行政法院提起行政訴訟。

該位中校主張，國防部部長認二０五廠未遵酒駕懲罰參考基準表要求檢討汰除他顯然是誤認，他在案發當下立即回報，但並無隱匿不報，且第1次人評會考評結果已依法規要求進行完整考評，並無遺漏審酌事項，但第2次人評會卻遭委員以5：1票數通過不適服現役，此項考評結果，顯然受到國防部刻意歪曲事實之影響。又國防部部長透過軍紀檢討會要求二０五廠重新召開他不適服現役人評會，意在「殺雞儆猴」，而非著眼於法定考評項目

法官審理後認為，該名中校因個人因素1次受記大過2次，是否不適服現役，應專屬於所服役二０五廠人評會的權限，且第1次人評會作成「續服現役」的前考評決議，權責主管少將編階的二０五廠廠長或二０五廠等，均無權審核或否決人評會所通過此考評決議，更無權撤銷，即使是二０五廠上級之海軍司令部即被告或國防部等，也無權下命二０五廠撤銷前考評。

法官認定，第1次人評會通過的續服現役前考評決議，即使事後發現考評內容違背法令，或因情勢變遷或有新資料發現而認原決議確有重行審議表決之必要者，也應先經依法召集、組成的人評會，按法定程序復議，重啟決議，並應先撤銷前考評決議後，才得再次作成關於志願役軍士官是否不適服現役之新的考評決議。

但本件第1次人評會作成續服現役前考評決議後，二０五廠卻因國防部軍紀檢討會的要求，未經人評會審議，就直接以註銷令撤銷人評會的前考評決議，已有恣意越權、代行判斷之違法，不法侵害該名中校平等服公職權利，訴願決定未予糾正，於法也不相合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，應予准許。