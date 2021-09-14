大都會14日主場迎戰紅雀的比賽發生傳球意外，紅雀內野手索沙(Edmundo Sosa)在某次守備傳球時誤傷一壘審，索沙自己也嚇壞了，一壘審的臉還破皮流血，防護員上來救治，比賽暫停10分鐘。所幸沒人受重傷也沒人被趕出場，紅雀以7-0擊敗大都會。

An errant throw from Edmundo Sosa hit first base umpire Junior Valentine in the side of the head.



Thankfully Valentine is okay and is staying in the game. pic.twitter.com/gJqkxsr97A — SNY (@SNYtv) September 14 2021

OH NO!! Just when you think you've seen it all an umpire gets hit in the side of the face with an errant throw. Wow pic.twitter.com/0LkHxVQTbX — Ben Verlander (@BenVerlander) September 13 2021

這次意外發生在第2局下半，大都會皮拉(Kevin Pillar)打出游擊方向滾地球，游擊手索沙行進中將球撿入左手手套，再往前跨步轉身360度傳向一壘，動作超帥，但是不偏不倚打在一壘審的腦袋上！

這位倒楣的一壘審叫做瓦倫泰(Junior Valentine)，他當時專心盯著一壘壘包準備判決，沒料到那顆球從右邊擊中他的臉。這一球很重，將他打倒在地，還因為皮膚被割傷而流血。球打到瓦倫泰的頭又彈回內野，由於這球打到裁判，紀錄上算是皮拉的內野安打，如果瓦倫泰不是站在那裡就會變成失誤暴傳了。

經過急救之後，瓦倫泰還能繼續比賽，他也饒恕了索沙，沒將他驅逐出場。瓦倫泰頭上只戴著小帽而沒有防護，球迷稱讚他是個硬漢，換成比較嬌貴的球員被打這一下就要進入10天傷兵好好保養了。

紅雀先發投手溫萊特(Adam Wainwright)6局無失分，摘下本季第16勝，自責分率2.88。大都會全場吞了鴨蛋，藉著一壘審被爆頭而幸運上壘的皮拉也未能得分，他後來因隊友的雙殺打出局。