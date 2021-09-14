大陸網路平台業者長期「設牆」，相互屏蔽網址連結，大陸工業和信息化部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國13日表示，今年7月工信部啟動了為期半年的網路行業專項整治行動，屏蔽網址連結是這次重點整治的問題之一，讓業者之間的「拆牆行動」即將開始。

所謂的屏蔽網址連結，常見於大陸各大即時通訊軟體中，例如A旗下的通訊軟體無法直接點擊B或C家的網址連結，或者需要口令複製，又或得複製網址另外到瀏覽器再打開。

實際上，稍早9月9日大陸工信部有關業務部門就已召開「屏蔽網址連結問題行政指導會」，要求從9月17日起，各平台必須按標準解除屏蔽。當日參會企業包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、小米、網易等網路平台。

對於工信部等監管部門要求，騰訊、阿里巴巴、字節跳動等都陸續進行響應。例如騰訊公告堅決擁護工信部的決策，在以安全為底線的前提下，將分階段分步驟地實施。

據《中國青年報》引述趙志國說，下一步將聚焦重點整治問題。第一是對整改不到位的問題繼續通過召開行政指導會等方式，督促企業落實。第二是加強監督檢查，通過實地檢查、撥測驗證、技術檢測等方式，確保整改到位。