北市文山區裝潢工夫妻日前確診新冠病毒，北市副市長黃珊珊12日爆料指出，中央當初在還沒確認病毒基因定序前，認為北市匡列太寬，甚至刪除北市上傳的居隔紀錄，結果驗出夫妻倆都是Delta。指揮中心發言人莊人祥說「是改列，不是刪除」，黃14日再嗆，「不是說會尊重地方意見嗎？」

莊人祥13日表示，是改列、不是刪除，中央也都是根據指引進行認列，若是地方要做更寬，他們也會尊重地方。

黃珊珊說，北市衛生局只是被中央告知「有這件事」，中央當然有中央的意見，「但不是也說會尊重地方意見嗎？」所以討論結果，就是請衛生局與中央再做一次協調，地方政府跟中央中間一定要有溝通，在這事情上，北市府是比較慎重，她跟衛生局疾管科同仁講就升為府級會議討論。

黃珊珊指出，昨天有再去確認系統，同仁上去查時，發現還是「自主健康管理」，且已結案，因北市無法修改系統，現在又有緊急申請一個請求改回「居家隔離」今天應會收到，目前還在跟中央確認這事，應沒啥問題。

針對是否會影響個案的防疫假及申請補償，黃珊珊說，居隔可向公司請假，若沒收入還可申請補償，若沒居家隔離身份會傷及這2個權利，所以這就是為何她比較在乎，還是要讓民眾權益不要受損。