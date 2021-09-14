大陸自鄧小平1978年底宣布改革開放以來，放棄「吃大鍋飯」的心態，鼓勵個人創富，但仍有少部分地區，以「合作社」模式，全鄉一萬多人共同耕作、年底分紅，歷72年不變。河北省晉州市周家莊鄉就是這麼一個傳奇鄉鎮。

晉州屬於河北省會石家莊市管轄，自古就因位於山區邊緣，適合種植果樹。該鄉人口13954人，至今保留集體生活模式，鄉裡的黨組織、鄉政府幹部們，有些「不脫產」，也要跟著農作，不領工作薪資，同樣參與作物分紅。

周家莊鄉／圖由工商時報提供

所謂「不脫產」的意思，就是非專職幹部。這種比較少見，畢竟當村幹部或者黨的幹部，領固定薪資比較多，「不脫產」代表他們要跟著鄉民一起農作，共同負責任。

周家莊鄉種植鴨梨、葡萄、西瓜、毛豆、雪梨、玉米和各式蔬菜，有點像世外桃源，人們一年四季隨著農時奮鬥。

全鄉制定了《社規民約》，大家依循共同的生活價值，從1978年以來，不曾發生重大刑案，左鄰右舍彼此熟識，互相幫忙。

市民周家莊農業特色觀光園採摘水果／圖由工商時報提供

為了推廣蔬菜水果，周家莊鄉的年輕人上網銷售，中壯年人口則專心耕作。還建立了田間民宿、自採果園，竟然還有蒸汽小火車，可以拉著觀光客在果園間穿梭。

這樣的集體生活模式，仍保留家庭隱私，共同興建了整排宅院，清一色二層樓小屋。全鄉實施九年免費國民義務教育，還有鄉圖書館、鄉養老院，做到了老有所終、壯有所用、幼有所長。