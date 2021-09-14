中共解放軍「@南部戰區」官方微博今天（9月14日）發布消息，9月5日清晨，南部戰區海軍某登陸艦支隊組織的艦艇編隊登陸戰鬥在南海某海域打響，編隊3艘艦艇聞令而動緊急前出，突破「敵」岸防線，同時登上「敵」佔島。

此次編隊登陸訓練，該支隊立起備戰打仗鮮明導向，加大險難課目訓練力度，先後對「編隊運動、編隊泛水、夜間靠錨泊艦」等課目進行專攻精煉，有效提高了支隊官兵登陸作戰能力。