共軍南部戰區海軍編隊登陸戰鬥訓練：突破岸防線 登上「敵」佔島 12:082021/09/14 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共軍南部戰區海軍編隊登陸戰鬥訓練：突破岸防線，登上「敵」佔島。（南部戰區官方微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共解放軍「@南部戰區」官方微博今天（9月14日）發布消息，9月5日清晨，南部戰區海軍某登陸艦支隊組織的艦艇編隊登陸戰鬥在南海某海域打響，編隊3艘艦艇聞令而動緊急前出，突破「敵」岸防線，同時登上「敵」佔島。 此次編隊登陸訓練，該支隊立起備戰打仗鮮明導向，加大險難課目訓練力度，先後對「編隊運動、編隊泛水、夜間靠錨泊艦」等課目進行專攻精煉，有效提高了支隊官兵登陸作戰能力。 海軍：美製魚叉飛彈與國軍現有裝備搭配 可增加敵反制困難 國戰會論壇》共軍軍艦常態化存在 台日安全糟了（譚傳毅） #編隊 #支隊 #南部戰區海軍 #登陸 #佔島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日防長訪越南談台海議題 賴岳謙：越南不會選邊站 22:012021/09/13 政治 陸媒「樞密院十號」：美軍通報這次闖美濟礁 出現一個罕見的新說法 10:282021/09/09 兩岸 南昌艦現身美阿留申群島 陸網激動：你搞我台灣 我搞你阿拉斯加 20:042021/09/13 兩岸 漢光演習登場 蔡英文：向世界展現守護家園決心的時刻 17:462021/09/13 政治 美海軍分散式海上作戰 學者提3理由唱衰 19:432021/09/08 軍事 美國航母進南海 中國北部灣實彈演習 04:102021/09/10 產業財經 尚青論壇》驚見美中建構台灣周邊戰場圖像（陸文浩） 17:012021/09/09 尚青論壇 2架幻象戰機緊急掛彈升空 貼近實戰訓練 漢光演習共機侵擾 幻象成功攔截 04:102021/09/14 焦點要聞 中日海上對峙升高：陸潛艇進逼日領海 釣魚台傳海警船衝撞 21:162021/09/12 兩岸 尚青論壇》共軍潛艦進逼釣島 中日對峙再升高（陸文浩） 12:552021/09/13 尚青論壇 不甩陸新規 美航母打擊群和驅逐艦南海分頭忙 08:332021/09/09 軍事 兩岸熱門新聞 南昌艦現身美阿留申群島 陸網激動：你搞我台灣 我搞你阿拉斯加 - 兩岸 華為鴻蒙升級用戶3個月破億 概念股跟漲 - 兩岸 - 旺報 陸首座核電站 延長服役20年 - 兩岸 - 旺報 日防衛大臣岸信夫訪越發表攻擊大陸言論 陸駐越使館闡明立場 - 兩岸 共軍南部戰區海軍編隊登陸戰鬥訓練：突破岸防線 登上「敵」佔島 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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