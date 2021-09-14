福爾摩沙台新夢想家球團今日宣布，鋒線搖擺人博伊德（Julian Boyd）正式加盟。現年31歲的博伊德身高6呎7吋（約203公分），體重104公斤，具優異的敏捷性與出色的爆發力，並擁有豐富的職業賽事經驗，生涯先後征戰芬蘭、加拿大、冰島等地之職業聯賽。2018年博伊德參與冰島Dominos League，例行賽平均交出22.5分、9.9籃板，率領球隊奪得總冠軍。

博伊德在5場冠軍戰系列賽中，場均貢獻19.6分、9.0籃板和3.8助攻，更包辦了FMVP和年度最佳外援兩項個人大獎。2019年他赴亞洲投入東南亞職業籃球聯賽（ABL），加盟澳門戰狼，因受疫情影響未出賽完整賽季，出賽13場，繳出21.6分、11.2籃板、2.5助攻的數據，是隊上倚靠的主力球員。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，博伊德的身材精實，對抗性佳，不但能在進攻端為夢想家挹注得分火力，更是位防守悍將。總教練朱利爾斯（Kyle Julius）也提到，博伊德具有非常棒的適應能力以及堅強的心智，「我曾與他攜手拿下兩次冠軍，他是一位非常優秀的球員，更是一位能夠帶動球隊氣氛的好隊友，我有信心他可以融入夢想家的球風，讓我們的體系更加完整！」

「非常開心可以加入夢想家，有看過P. LEAGUE+的球賽氛圍，期待能夠在主場球迷中享受比賽，並協助建立球隊文化！」博伊德表示，他以前未曾到過台灣，非常期待能在台灣展開新生活，更逗趣的提到，雖然語言關係無法與球迷有最直接的溝通，但他仍會竭盡所能帶動球隊氣氛，「我已經準備好要當這世界上最會比手畫腳的球員了！也已經迫不急待想踏入夢想家的主場，在場上盡全力拚戰，讓城市為我們感到驕傲！」

因應外交部政策，未持有有效居留證之外國人仍無法入台，但博伊德已加入球隊每週的線上會議，並積極執行球隊提供之訓練計畫，更常會擔任激勵者的角色，鼓勵群組裡的隊友們！待邊境政策鬆綁後，將會立即來台參與球隊訓練。