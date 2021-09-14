54歲的毒癮戒治者阿昌（化名）今年初出獄後，透過新北市就業服務處協助，找到接駁車司機的工作，因疫情關係，醫院車次減班，他兼做外送補貼收入，不僅就業穩定，女兒也開始認同爸爸，他說：「這麼多年來，我不斷迷失在妻兒背棄和毒品泥淖之間，現在終於掌握到自己人生的方向了！」

三年前，阿昌因少年時崇拜一位「大哥」而步入歧途染上毒癮，同居人也帶著2名幼女離去，生活無所依靠，多次進出監所的阿昌終於痛下決心回歸正軌，阿昌雖擁有職業大客車駕照和經歷，但因過去背景而缺乏自信，也不知從何找起，經由「新北毒防中心」轉介至新北市就業服務處「協助更生受保護人就業輔導計畫」，由個管員接案輔導。

初次與個管員見面，阿昌雙眼、雙脥凹陷，神情黯然，經過一番懇談，阿昌最大期望是能夠有一份正職的工作，並能和女兒團聚，個管員透過就業諮詢了解阿昌的求職需求，教導求職面試技巧，運用網路及報紙等多元求職管道應徵，並叮嚀阿昌：「忘掉更生背景，求職過程中難免遭遇挫折，重要的是不可放棄。」，阿昌果然不負期望的錄取了接駁車司機的工作。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，自2016年5月起，與財團法人利伯他茲教育基金會合作辦理「協助更生受保護人就業輔導計畫」，由專案個管員提供更生朋友就業前的準備、陪同面試、開發友善廠商工作機會，幫助毒癮及更生朋友找工作。在他們順利就業後，仍持續職場訪視與關懷陪伴，協助渡過職場適應期。

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