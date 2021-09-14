香港保安局擬將支聯會從公司登記冊中剔除。保安局長鄧炳強表示，已就支聯會的其他資產進行研究，有需要時將引用法例凍結。他又點名批評香港記者協會滲透校園，指任何組織或團體有違反《香港國安法》等法例，都要負上責任。

星島網報導，鄧炳強受訪時表示，支聯會下周五（24日）或之前可作出書面片述，檢視抗辯理由後，會撰寫報告提交行政長官及行會，決定是否剔除支聯會的公司註冊。他指出，若支聯會在限期前放棄抗辯，程序上會更加快，已就支聯會的其他資產進行研究，有需要時將引用法例凍結。

鄧炳強批評支聯會表態拒交資料，是「對法治的不尊重」。他又透露，「612人道支援基金」及真普聯已應警方國安處要求提交資料，有關方面正研究跟進行動。

另外，鄧炳強點名批評記協倡議所謂的「人人是記者」，有違專業道德。鄧質疑該組織滲透校園，拉攏學生記者入會。他已留意到記協執委會只集中幾間媒體及背靠大量學生會員的情況，質疑該會的代表性及專業性。

他指出，有未受過訓練的13歲學生亦是「記者」，執行委員會集中於某幾個媒體，令人質疑記協的代表性。他表示，任何組織或團體有違反法例，包括《國安法》，都要負上責任，期望下個立法會期內可完成基本法23條立法工作，屆時會諮詢公眾。