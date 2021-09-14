由頂尖的美國和國際科學家組成的團體周一在英國權威醫學雜誌、同時被視為同行評審醫學期刊的《柳葉刀》（The Lancet）上發表研究報告，稱專家在審查目前為止的科學證據後所得到的結論是，目前一般大眾並不需要接種新冠疫苗加強劑。

參與該團隊的科學家包括兩名美國食藥管理局（FDA）高層官員和世界衛生組織人員。據媒體報導，這兩位FDA疫苗研究和審查辦公室主任和副主任今年都將離開該衛生監管機關，因為他們對於FDA支持追加加強劑的決定感到失望。

多項研究報告顯示，獲美國授權的新冠疫苗對預防Delta變種病毒引發的重症和住院仍然非常有效，科學家在檢視這些證據後，做出了一般人目前並不需要加強劑的結論。

受此打擊，新冠疫苖製造商莫德納和輝瑞周一股價分別下跌6.6%和2.2%。與輝瑞合作研發新冠疫苖的德國生技藥廠BioNTech在美國掛牌的股票下挫6.3%。

科學家們表示，雖然新冠疫苗對預防輕症的有效性可能隨時間減弱，但可能維持住對重症的保護力，這是因為人體的免疫系統很複雜，除了抗體之外，還有其他的防禦系統。因此，目前的證據似乎並未顯示一般大眾需要接種加強劑，這些人對預防重症的有效性仍然很高，報告中亦指出，在大流行病的現階段，廣泛接種加強劑並不恰當。

但他們也表示，加強劑可能適合某些人，像是免疫系統較脆弱的人，他們在接種兩劑疫苗後仍無法產生足夠的免疫反應。此外，如果疫苗誘發的免疫力進一步減弱，或出現可以逃脫疫苗保護力的新變種病毒，那麼一般人或許最終也會需要注射加強劑。

報告並提出警告，過早接種加強劑會有風險，潛在的副作用包括罕見的心臟炎症，即所謂的心肌炎（myocarditis），這種副作用在接種第二劑mRNA疫苗後更為常見。如果非必要的加強劑導致嚴重的不良反應，則可能影響人體對疫苗的接受度，且不僅是對新冠疫苗的接受度。