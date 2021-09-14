宏碁(2353)股價自5月以來修正，月K連4黑。宏碁近年來持續積極打造多元生活風格(LifeStyle)品牌，包括打造飲料品牌、抗菌3C產品和賽車數位平台等，宏碁董事長陳俊聖自上任以來，帶領宏碁進行轉型，為鼓勵內部創業，宏碁管理風格轉向「冒險及創新」。今年前8月宏碁營收站上2000億元大關，達2045億元，年增24%。

宏碁的核心產品包括電競NB、創作者NB、強固型電腦及符合市場期待的抗菌電腦等核心產品，也延伸周邊設備及結合信仰與文化的智慧穿戴裝置，另成立飲料部門經營能量飲及美容飲品，建立多元品牌。

宏碁飲料事業單位成立至今已推出6款飲品，包括電競能量飲、膠原蛋白飲、護眼葉黃素飲料、蜂蜜晚安飲等。而在核心的NB事業上，宏碁推動在不同領域的跨界整合，自2017年起贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，提供旗下Predator及ConceptD系列電腦，打造數位平台提供賽車所需的運算技術、數據整合及創新設備，以先進的技術能力達成毫秒之差的速度推進。

宏碁表示，賽車是一場團隊的運動，賽道場上，除了頂尖的賽車選手之外，背後的IT設備、資訊技術及數據資料等統整分析，更是發揮最大效益。隨著賽事的累積，數據量及物理技術等複雜度與日俱增，先進的IT設備將提供賽車團隊事半功倍的效益。宏碁旗下產品Predator及ConceptD能同時進行大量數據彙整、串流、分析、零件進化及車型組裝設計，為賽隊建立全方面的資料庫及洞察，協助車手在排位賽時爭取最佳起跑位置、輪胎抓地力、過彎表現、空氣阻力或車輛性能表現上，皆能專注於每個零件、細節、效能，追求十分之一秒的速度極限，更是取得致勝秒數的重要關鍵。