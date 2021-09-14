西門子歌美颯位於台中港的離岸風電機艙組裝廠14日開幕，許多來賓出席典禮見證。(陳淑娥攝)

西門子歌美颯位於台中港的離岸風電機艙組裝廠14日開幕。(陳淑娥攝)

西門子歌美颯位於台中港的離岸風電機艙組裝廠14日開幕，8月已開始正式投入生產，現場並展示首顆台灣在地組裝的風機心臟-機艙。未來期盼此地形成完整產業鏈，吸引更多外國業者來台投資，促進國內相關產業發展，台灣離岸風電產業國產化邁入新里程碑。

西門歌美颯是全球最大的離岸風電製造商，今日台中機艙組裝廠正式完工投入生產，成為台灣第一個、也是目前歐洲以外，唯一的風電機機艙組裝廠，奠定台灣成為亞太離岸風電產業的樞紐，帶動台中港工業專業區(II)產業發展，為離岸風電推動在邁進一大步。

西門子歌美颯 2019 年宣布在台設置機組裝廠，已於今年8月份順利投產，完成台灣第一顆在地組裝的風機機槍，代表離岸風電產業在台正逐漸開花結果，也象徵台灣離岸風電發展開啟新紀元。

為推動能源轉型，依據政府能源政策規劃，預計於2025年離岸風電達到5.7GW，於2026年至2035年間每年釋出1GW裝置容量。