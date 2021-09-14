苗栗苑裡彩稻田限定美景 現正是最佳觀賞期

【旅遊經 編輯部報導】

這兩年新冠肺炎肆虐全球，祈願疫情早日平息，在台灣農曆十月十五日謝平安祭典前夕，以及中秋佳節即將到來，苑裡鎮農會特別在位於「愛情果園」內，推出以「祈福安康 台灣加油」為主題的彩繪稻田，請來「三官大帝」坐鎮，更新增「TAIWAN加油」圖樣，並要病毒「Go away」，祈願肆虐全球的疫情早日平息，大家一起加油！而稻田變身美麗畫布的限定美景，造就360度無死角的稻浪美景，觀賞期至11月初，現為最佳觀賞期。

「天、地、水」三官大帝

TAIWAN加油，病毒「Go away 」

苗栗縣苑裡鎮是全縣稻米栽種面積最大，有苗栗穀倉之稱，鎮農會擁有專業且經驗豐富的彩繪稻田團隊，利用黃、白、紫及綠色等多色水稻排列栽種，今年2期作圖案繪製「天、地、水」三官大帝，有祈福之意，另一幅以「TAIWAN加油」圖樣為「小燕子」手持注射針筒對抗病毒，要病毒「Go away 」的圖案，祈求病毒遠離！民眾欲欣賞彩稻美景，可前往「愛情果園」內，提醒週一休園不開放，遇雨也暫停開放。配合防疫，觀景台以10人為限，開放日於上午9點至下午4點30分。

「天、地、水」三官大帝圖案的由來，由於台灣農村於每年農曆10月15日左右辦理「謝平安」祭典的習俗，為祭祀欲感謝「三官大帝」守護民間、是農民豐收還願，並祈求來年平安，而且是「水官大帝」的生日，相傳當天該神會下凡人間為民解厄之日，這天人們會準備香燭祭品拜祀水官大帝，以求平安，因此又稱「消災日」、「謝平安日」、「下元水官節」，是宗教民俗中重要節日。

圖片：苑裡鎮農會提供