46歲周迅近年以電視劇《如懿傳》翻紅，婚姻方面，她和前夫高聖遠傳婚變多年，去年底疑因男方有新歡，兩人才雙雙承認已經離婚。近日，有八卦媒體拍到周迅下班後搭著名車回家，但她外型不如螢光幕前印象亮麗，頂著一頭亂髮，面容憔悴，手上捧了一大束紅玫瑰花，不知是否是粉絲所送。

周迅7年前和美籍華裔演員高聖遠閃婚，兩人在公益晚會上穿白紗、西裝，當眾交換戒指宣布結婚，郎才女貌的兩人受到不少祝福，但隨後就傳出聚少離多婚變，去年高聖遠被網友發現IG上刪了所有與周迅的合影，不久後，高聖遠親吻一名長髮正妹的照片在微博瘋傳，周迅才和高聖遠以「祝安好」3字黯然承認離婚。

周迅近日被拍頭髮凌亂下班。（圖／翻攝自會火微博）

據《會火》報導，近日有媒體拍到周迅上下班，當天她身穿紫紅色T恤、寬版長褲，打扮自在，私下個性率性灑脫的周迅，頭髮看來相當凌亂，表情也疲憊不堪，而她手上捧了相當吸睛的一束玫瑰花，令人好奇是新歡、粉絲或朋友所送。

高聖遠與一票演藝圈好友參加聚會。（圖／取自《on.cc東網》）

而另據《東網》報導，高聖遠近來在美國忙工作，曾演過《變形金剛2》的美籍華裔女星呂玉皓（Yvonne）上月在IG限時動態分享參加聚會，高聖遠也在其中，還摟著大家親暱合影，並對鏡頭做出蜘蛛人的招牌動作，看起來心情不錯，疑似已經脫離婚變陰霾。

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