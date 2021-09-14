立法院新會期將在17日開議，本會期除明年度中央總預算、紓困振興特別預算、國營事業預算等預算案外，預計將正式啟動修憲委員會，時代力量立法院黨團今公布18歲公民權、降低修憲門檻、聯立制、廢考監、勞動、兒童、環境基本權入憲等修憲主張，呼籲修憲委員會於新會期盡速運行及排案審查，讓修憲案進入實質討論，以利趕上明年修憲複決公投綁大選。

時力黨團總召邱顯智指出，我國已16年未修憲，主因是修憲門檻高不可攀。現行公民複決門檻同意票必須達到965萬，比上屆總統當選票數 817 萬票還要高，幾乎是不可能的任務。因此，時力黨團希望將原本的「立委3／4出席、3／4同意」再加上有效同意票過「全體選民」半數的超高門檻，下修為較「立委2／3出席、2／3同意」，再加上「投票人過總投票人數半數且同意票過半數」的門檻，讓我國憲法能更貼近時代脈動與人民意旨。

現行立法委員選舉採「單一選區兩票制」，也就是一票選人、一票選黨的「並立制」，缺點是未忠實反映政黨政治精神。時力黨團參考德國的「聯立制」，規畫在156席總席次中有 73 席區域立委、10 席原住民立委，以及 73 席不分區立委。此外，政黨票黨選門檻從5％下降至3％。

時力黨團主張修憲廢考監，時力黨團副總召陳椒樺表示，在監察權部分，監察院的「彈劾權」應歸入立法院之職權，審計部職掌的審計權依其性質，另成立「國家審計委員會」。原設於監察院下的「國家人權委員會」應以憲法保障其獨立性，並符合《巴黎原則》的要求。同時讓考試權回歸行政權，避免考用落差的問題。此外，為了有效履行憲法賦予國會的職權，確保國會落實監督，為大法官解釋所肯認的國會調查權應一起併入憲法明文規範。

勞動權部分，黨團幹事長王婉諭，現行憲法未完整呈現在實現勞工的生存權及工作權上諸多勞動權的不同面向，沒有組成工會的團結權、協商權和包括爭議權在內的團體行動權，導致勞工難以和雇主進行集體、對等協商。為了正面肯定勞工的勞動基本權，應完整地寫入憲法。