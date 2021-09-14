由於垃圾車清運路線未進入新北市板橋區江翠北側重劃區，住戶以往多聘請私人公司清運，但隨著清運價格攀升，住戶們也大喊吃不消，想要改以專用垃圾袋倒垃圾，卻還要步行約400公尺，才能抵達垃圾車清運點，經新北市議員葉元之協調，環保局同意9月底後將有垃圾車開入，每次停留約10分鐘。

葉元之說，江翠北側重劃區新建案林立，未來將搬入2至3萬人，由於垃圾車清運路線未進入重劃區內，以往社區住戶都自行聘用私人公司清運，但受到新北市樹林焚化爐歲修等因素影響，清運費用從每公斤5元漲到8.5元，住戶們也大喊吃不消，才考慮買專用垃圾袋倒垃圾。

葉元之說，垃圾車不開進重劃區，該棟大樓社區近300戶要徒步約400公尺才能抵達垃圾車清運點倒垃圾，且要經過一條很小的巷弄，相當不方便，因此邀集環保局、社區管委會等單會協調。

環保局同意，從9月底開始，每周二、五、六共3天，垃圾車會在板橋藝文街收垃圾，每次停留10分鐘。葉元之也說，重劃區的人只會越來越多，希望環保局及早因應，編列預算增加清潔隊人員編制，並購買垃圾車，滿足市民倒垃圾的需求。