台北市滿75歲以上長者第2劑AZ疫苗將開打，不在籍長者憂心打不到，副市長蔡炳坤14日表示，非設籍北市的民眾約有5510人，市府會在設籍長者接種完後，開放12區公所電話登記，統計後向中央爭取疫苗，他強調，不論有無設籍北市，會想盡辦法讓每個人都可接種AZ第2劑。

75歲以上長者第2劑AZ疫苗將自15至19日接種，蔡炳坤今指出，第8輪中央預約系統，北市預約量有3萬左右，昨天比對、清查發現，設籍台北市沒有預約的人數有3萬5360人，比預估的人稍微多一點，會在今明全部安排好，周四、周五發通知單，安排20、22、23、24、25日到各大醫院接種。

蔡炳坤表示，非設籍北市的民眾約有5510人，可能會接到設籍縣市的通知單，如果有接到設籍縣市通知，鄰近縣市就比較方便，沒有也不必擔心，住北市非設籍者，會在設籍者接種完後開放12區公所電話登記，市府統計後向中央爭取疫苗接種，只要住在北市，不論有無設籍北市都會想盡辦法讓每一位都接種到第2劑AZ疫苗。

他說，AZ疫苗數量應該是足夠，25日以後疫苗會較充裕，將配合中央時程做最好的安排。