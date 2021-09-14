日本的「初音未來」以聲優之姿出道轉型成為虛擬偶像，至此以降「絆愛」等成功經驗，看到這個市場的可觀。市議員羅廷瑋14日指出，近日南台灣動漫界有個熱門議題，高雄市議員去拜訪Vtuber小空的製作團隊，並宣布高雄城市虛擬偶像代言人將於11月正式登場。新聞局表示，市府積極推廣動漫發展。

羅廷瑋表示，他在去年中就有接觸到台中的虛擬偶像製作團隊，也跟台中在地的Vtuber「雨宮夢」進行過直播，現場與穿著動補裝置的聲優進行互動，是個很特別的體驗；他希望把這個體驗分享給台中市政府，後續將安排相關局處跟製作團隊碰面。

羅廷瑋指出，台灣的虛擬偶像雖然起步較晚，但是質量上一點也不輸給對方，雨宮夢做為台中在地的虛擬偶像以及希望以為台中城市代言作為職志，但是一年多過去了，台中市政府的相關局處動作緩慢，乃至於被高雄超前，羅議員表示非常不應該！

新聞局說，市府積極推廣動漫發展，今年台中國際動漫博覽會特別規畫虛擬現實偶像演唱會線上直播，邀請國內外知名VT偶像，包括日本雲之上夢見、國內的兔姬、貝塔虎妮、杏仁、蘭希及台中在地的雨宮夢進行表演，讓愛好動漫的民眾一飽眼福；後續將持續關注全球虛擬偶像產業發展，評估推廣與合作，讓更多人感受台中的活力與創意。