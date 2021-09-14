女星方文琳是演藝圈著名的美魔女代表，56歲的她仍擁凍齡顏值和姣好身材曲線，舉手投足依舊青春、俏麗，絕佳狀態相當不科學，私下的方文琳也相當親民，不時在網上分享生活日常，不過在方文琳昨（13日）曬出的女兒視角照中，則大方公開歲月痕跡，對此，方文琳也大方說：「沒有笑紋（魚尾紋）沒有臥蠶（就是眼袋）就不是我啦～」。

方文琳昨發文透露，她吃飯時，突然聽到女兒對她說：「媽咪看我」，便為方文琳拍下照片，女兒原本要幫方文琳修圖，不過她看完照片後則說不用修「沒有笑紋（魚尾紋）沒有臥蠶（就是眼袋）就不是我啦～還好燈光不錯」，只見女兒視角中，方文琳肌膚白皙、五官端正超氣質，零修圖依舊畫面絕美。

方文琳56歲狀態不科學，女星米可白直呼：「仙女...你的美是你整個氣質...」、洪都拉斯也讚：「仙氣飄飄」，網友也給予一片好評：「很美 很自然」、「自然最美 姐本來就很美啦」、「享受 不青春年華也是一種過程」、「自然的美魔女，根本不用修圖，非常自然好看」。

方文琳是出了名的凍齡外，她私下也熱愛運動，方文琳曾提到，她從不懂也不愛運動，到現在可以參加路跑，甚至完成全馬賽事，方文琳表示：「現在我懂得調節呼吸、運用呼吸，所以在做任何運動就會比較得心應手」，方文琳也提到，如果不喜歡喘的感覺，可以嘗試拉拉筋骨，她認為，運動不僅好處多多，也會讓身形、體態變得更好看，但仍是要循序漸漸，才能避免運動傷害。