食藥署今天公告回收一款治療青光眼的用藥，「大塚美特朗持續性點眼液2％」共計有9批號，因日方藥廠通報內含不純物，國內共有32萬瓶需回收，食藥署藥品組科長洪國登表示，我國治療青光眼還有許多其他成分用藥，本次回收不會影響病患權益。

食藥署今宣布回收的批號包含9F75LV2、9F74LV2、9F73LV2、9A93LV2、9A92LV2、9A91LV2、8I96LV2、8I95LV2、8I94LV2等九批，全數共計32萬瓶，不過洪國登指出，這些產品都是兩三年前製造的產品，多數都已售出，且效期也快到，目前並未接獲任何異狀通報，目前市面上的也都符合標準。

洪國登表示，依據健保資料庫統計，「大塚美特朗持續性點眼液2％」年用量約33萬瓶，然而治療青光眼還有許多替代藥品可選擇，因此這次回收作業不會影響病患權益。

洪國登說，經查日方通報的不純物並沒有顯著危害，但因產品不符合規定，因此還是依法要求下架回收，目前已要求廠商在10月7日前完成回收，並應繳交回收成果報告書與預防矯正措施，全國各醫療機構、藥商也都要配合回收，立刻停止調劑、供應。