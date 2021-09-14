【旅奇傳媒/編輯部報導】北海岸一直以來是民眾的自行車旅遊熱門景點，不管是漂亮的海岸、浪濤或是美麗的夕陽。特別是新北三芝的「淺水灣」總有許多遊客前往踏浪觀賞夕陽餘暉，並在淺水灣商圈搭配下午茶點來好好享受這餘韻。現在北海岸又有新景點囉！被譽為是「海上最美伸展台」的芝蘭公園海上觀景平台已經正式啟用，成為最新美拍景點。

▲象徵婚戒的浪漫意象裝置。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

芝蘭公園海上觀景平台原先有二層平台、高約3米，平台可銜接一旁公園步道及淺水灣沙灘，過去是北海岸的夏日休閒勝地，後因長期海水侵蝕，經專業團隊評估後認為有安全疑慮而拆除。耗時2年多進行原址重建，新設3公尺高、57公尺長的波浪般護欄平台，並邀請三芝在地藝術家胡棟民等人，與環境美學專家陳俊良攜手合作設計，打造象徵婚戒的浪漫意象裝置，營造給予新人及情侶滿滿的祝福，透過平台步道民眾可欣賞淺水灣美麗的夕陽景色並眺望無敵海景，美不勝收！

▲芝蘭公園海上觀景平台，美稱為海上最美伸展台。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

「芝蘭公園海上景觀平台」將成為北海岸國家風景區內最新亮點，其坐落於「雙灣」自行車道旁，民眾在可騎乘自行車享受微風徐徐，於淺水灣商圈享用特色店家的咖啡與下午茶點，並觀賞淺水灣夕陽，帶動北海岸觀光圈及相關觀光產業發展。

交通部觀光局整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊、在地業者，也與旅行社合作開拓市場販售遊程，推出多達16條多元自行車路線、6大類型態主題等。「雙灣」自行車道即屬其中之一條北海岸線，成為民眾休閒旅遊的好選擇。

▲淺水灣夕陽之美。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處處長陳美秀表示為推廣自行車旅遊，打造北海岸完善自行車動線相關設施，包含「雙灣」、「灣塔」、「萬金」、「湖海灣」沿線景觀設施改善，並在動線端點規劃公共自行車租賃站、大眾運輸及多元服務設施，民眾可闔家前來體驗北海岸4大自行車動線，暢遊濱海風光、體驗騎遊樂趣，並搭配芝蘭公園海上觀景平台，串接周邊商圈及多元自行車道，營造北海岸旅遊廊帶，帶動疫後觀光的國內外旅遊。

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