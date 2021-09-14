【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣創意再受肯定，南台灣排灣藝術閃耀國際！交通部觀光局茂林國家風景區管理處（以下稱茂管處）以禮納里遊客中心前廣場藝術創作設計，參加美國「2021Muse Design Awards」國際性設計競賽，在全球1170件參加作品中，於景觀設計（Landscape Design）類別中勇奪銀獎。

▲禮納里遊客中心前祖靈圖紋。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處在2020年整建禮納里遊客中心周邊遊憩設施時，特別邀請在地排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆為台灣普羅旺斯禮納里遊客中心廣場設計一件地景藝術，作品「圓．原．源」創作概念取自原住民生命起源的意涵，述說當Paiwan之子與Muse女神的相遇，表達著不同族人間的文化共通處，這件作品將禮納禮遊客中心推上國際舞台，讓世界又看見台灣。

▲禮納里遊客中心前地景藝術廣場。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

2009年莫拉克風災後，位於屏東縣瑪家鄉的禮納里部落，聚集了原本瑪家鄉瑪家部落、霧台鄉好茶部落及三地門鄉大社部落等三個部落遷居至此，族人們經歷風災的傷痛以及努力重建家園，此作品創作以期待陪伴部落族人展開全新的生活，作為鼓勵彼此。

▲遊客中心兩側立柱，有小米、紅藜、腎蕨及萬壽菊發想設計。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

作品共可分為廣場地景藝術、停車場欄杆美化、遊客中心的兩側立柱與外觀美化，作品主題「圓．原．源」代表著不同的意涵，「同心圓」：自我認同，我存在我自在；「住民原」：在地藝文，我原鄉我氣息；「創始源」：反璞歸真，我生態我和諧，同心圓層層堆疊包覆，展現文化與生活上的歸屬。為延續未來理想，藝術家在作品中選用許多耐用且可回收資源，如金屬、黃銅、磁磚等素材，即使在山區中也容易維護，不會輕易的損壞，貼合原住民文化中對於自然的敬畏。

▲停車場欄杆藝術創作。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處處長柯建興表示，禮納里遊客中心坐落於屏北地區，是原住民藝術家、工藝家的聚集之地，為使遊客中心更豐富多元，邀請許多的藝術家與工藝家聚集同心完成，希望未來禮納里遊客中心藝術廣場能成為熱門景點及具有特殊文化意義的傳承。

後疫情時代，踏訪山林步道體驗大自然外，希望特此殊榮能讓更多的人認識原住民的部落之美，看見原住民藝術創作的思維，同時，也能吸引遊客到訪欣賞原創藝術之美。

茂林國家風景區管理處官網：

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