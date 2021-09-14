根據世界衛生組織(WHO) 調查指出，缺乏運動會嚴重影響健康，久坐不動的生活型態也會提高罹患心血管疾病、糖尿病和肥胖症的風險，更容易導致大腸癌、高血壓、骨質疏鬆症、脂質異常、憂鬱和焦慮；美商賀寶芙推出「Virtual Run營養線上Run」活動，鼓勵大家能一起克服惰性、啟動健康活躍的生活，並在健康生活的旅途上相互鼓勵。

美商賀寶芙台灣分公司總經理陳昭良表示，優質營養專家美商賀寶芙已經連續二年推出營養線上RUN路跑活動，除了推廣運動健康的重要性，也鼓勵民眾好好養足自己的健康，以期能夠用自身健康好好抵抗疫情。

現在正是投入防疫新生活運動的黃金時機，疫情時期減少外出難免久坐不動，期待透過線上路跑活動，幫助大家重新建立積極、健康、活躍、營養的生活習慣，並在打造健康生活的旅程上為彼此加油打氣。

參賽者可以選擇「個人組」或「團隊組」的參賽類別，個人組賽程為5公里、20公里、50公里和100公里，團體組賽程則有20公里、50公里、100公里、200公里和500公里，不論是室內或室外的跑步記錄皆可上傳成績至比賽系統。

為鼓勵更多人參與，今年特別擴大獎項類別，除了前三名可獲得最高3000元的運動用品禮券外，還推出個人組「跑越多、獎越多」的額外加碼，獎品包含限量反光跑步運動防汗頭帶、束口袋及知名運動品牌Under Armour健身運動包。此外，參賽者購買報名套組時還可以進一步捐款給賀寶芙慈善基金會，藉此幫助台灣賀寶芙之家的弱勢兒童獲得充足營養。

賀寶芙致力於透過優質營養為更多人和各地社區創造健康活躍新生活，透過全新的路跑模式，讓消費者在任何時間、任何地點都能與同伴一起挑戰；今年營養線上Run路跑活動將於10月1日至31日舉行，賀寶芙也邀請所有人透過運動保持身體健康，並激勵身旁的親朋好友共同展開健康活躍生活。