根據第一財經報導，因疫情防控工作需要，經廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部同意，自9月14日起，廈門市屬中小學、幼稚園、中職學校改為線上教學。

另據微信公眾號「廈門長途汽車站」消息指出，從2021年9月14日零時起，廈門暫停各長途汽車站發往省內外各地的所有客運班車（具體恢復營運時間另行通知）。已購買9月14日零時後車票的旅客，可通過相應的線上購票平台或各汽車站售票窗口辦理免費退票。