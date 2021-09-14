廈門長途客運暫時停運 市屬學校採線上教學 14:402021/09/14 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據第一財經報導，因疫情防控工作需要，經廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部同意，自9月14日起，廈門市屬中小學、幼稚園、中職學校改為線上教學。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據第一財經報導，因疫情防控工作需要，經廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部同意，自9月14日起，廈門市屬中小學、幼稚園、中職學校改為線上教學。 另據微信公眾號「廈門長途汽車站」消息指出，從2021年9月14日零時起，廈門暫停各長途汽車站發往省內外各地的所有客運班車（具體恢復營運時間另行通知）。已購買9月14日零時後車票的旅客，可通過相應的線上購票平台或各汽車站售票窗口辦理免費退票。 三重興穀國小舊校舍整建第一期完工 市長侯友宜前往視察 福建疫情延燒 大陸專家憂外溢 #廈門 #新冠肺炎 #大陸 #汽車 #線上教學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮機師Delta群聚案 密切接觸空姐三採陰解隔 09:312021/09/14 生活 藍轟實聯制簡訊預算浮編 NCC稱未濫用 04:102021/09/14 生活新聞 基礎教師英語力速成有解方 08:002021/09/14 生活 新北給學生喝過期奶 辭修高中致歉 04:102021/09/14 地方新聞 學生打BNT 新北全校居家上課2日 04:102021/09/14 焦點要聞 10月起擬有條件重啟廚餘養豬 陳吉仲：討論後會盡快公布做法 13:382021/09/14 生活 福建疫情爆發 專家：港府應馬上熔斷「回港易」機制 12:532021/09/14 兩岸 外資8月來加碼近2萬張 聯發科市值飛越1.5兆元 11:482021/09/14 財經 學生將接種BNT疫苗 北市有2％家長不同意 11:402021/09/14 生活 新北學生打完BNT線上授課2天引家長疑慮 侯友宜：與專家做的決定 11:122021/09/14 生活 9／23高中職以下學生打BNT 盧秀燕：需家長簽署意願書 09:552021/09/14 生活 兩岸熱門新聞 史話》賣台奸商李仙得──斯卡羅史觀爭議（二） - 兩岸史話 - 言論 南昌艦現身美阿留申群島 陸網激動：你搞我台灣 我搞你阿拉斯加 - 兩岸 日防衛大臣岸信夫訪越發表攻擊大陸言論 陸駐越使館闡明立場 - 兩岸 陸首座核電站 延長服役20年 - 兩岸 - 旺報 史話》正史缺漏，口述分歧──斯卡羅史觀爭議（一） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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