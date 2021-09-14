放屁是人類正常的生理反應，但有時候出門在外必須顧及形象，有些人就會選擇把屁憋住。英國一名醫生近日拍片分享，如果人們憋屁的時間過久，這些氣體就會重新被吸收到血液中，並且隨著呼吸被吐出，驚人的後果吸引超過270萬人觀看，大家全都嚇壞了。

根據《每日紀事報》報導，英國國民保健署（NHS）醫師拉詹（Karan Rajan）經常在TikTok上和大家分享健康知識，近日他拍片提到，如果一個人憋屁的時間過久，那麼這些氣體就會被重新吸收到血液中，並且在呼氣時被排出，甚至還有可能是透過嘴巴吐出。

拉詹指出，人們平均每天會放14次的屁，而這個放屁量足以填滿一顆中型大小的氣球，所以如果有人說他從來沒放過屁，那他不是在說謊，就是有可能罹患了腸梗阻（Bowel Obstruction），需要趕緊接受醫師治療；這種病是腸道的機能性阻塞，造成無法正常進行消化運動，在大腸或小腸都有可能發生。

在影片中拉詹也解釋了屁是如何產生的，他表示75%的屁是由大腸中的細菌產生，沒有被分解完全的食物在我們的消化系統中被細菌吞噬，產出微量的氣體，累積下來就會變成屁被排出體外；另外25%則是人們吞下的空氣，或是血液循環中產生的氣體進入腸道內產生。

不過屁當中99%都是無臭氣體，像是氫氣、二氧化碳和甲烷，但仍有1%的屁是來自於像是硫化氫等可溶硫化合物，所以才會放出「臭屁」；至於放屁的聲音則是因為肛門括約肌會震動，再結合臀瓣撞擊的聲音所產生的結果。