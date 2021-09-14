北市副市長黃珊珊13日表示，包含河濱公園在內的公領域場地禁止烤肉，但院子、屋頂、社區等私領域可烤，不過騎樓卻介於公、私領域間難界定，黃珊珊14日直言，騎樓是私人用地，從寬認定可烤肉，但要戴口罩，若要張口吃東西麻煩拿進家裡吃。

黃珊珊說，騎樓從法律角度上看是屬於私人用地，但卻是開放公眾使用，目前認為還是從寬，騎樓可烤肉，但拜託戴口罩，且若要吃東西時，麻煩拿進到家裡去吃，希望用這種方式來做區隔。

黃珊珊重申，北市府對一般公有場域從來沒開放過烤肉，河濱公園是例外開放烤肉，自家、屋頂當然不會被禁止不能烤，維持室內80人、室外300人原則，且要保持安全距離，若在戶外烤，沒戴口罩還是會被勸導，這就跟在自家吃飯一樣，「你家是有室內或室外，就比照這原則。」

至於為何不跟其他縣市一樣直接禁止戶外烤肉，黃珊珊說，戶外沒辦法完全禁止是因有一些戶外是在自家庭院裡，這是私人場域，也很難執行，所以希望訴諸市民素質、跟在社區的自律，即便禁止，也無法完全查核到、白費力氣，希望市民清楚烤肉可能會有風險，家戶傳染風險還是很高，務必要注意。

針對台北萬大路郵局有確診者足跡，13日清消停業至14日，黃珊珊說，郵局因有實聯制，市府不會公告，這應是萬華確診者的案子，北市認為風險並不高，但都有通知相關實聯制對象，目前確診個案Ct值是37，抗體跟基因定序今天應會出爐；至於速食店個案，昨天全家人跟接觸者全部檢測結果都陰性，但第一圈者還是在居隔。

有議員質疑，北市二備金、災害預備金及募款將近40億元，但舊帳都還沒給清楚，北市卻要追加振興預算，黃珊珊說，募款只有4億元、二備金只有7億元，北市追加的是振興的預算，主要追加的部分是紓困、振興預算，還有防疫，現在災準金只剩下1億多元，二備金也剩下1億多元。

黃珊珊說，北市還有將近4個月的工作，最重要還有接下去疫苗施打，北市還有補助醫療院所相關費用，且現在連很多別的縣市也跑來打，是超過當時預期，至於細節會跟議會報告，二備金不是只有用在防疫，很多用在其他臨時需要或原來預算不足的部分；災準金還有一大半用在包括預防颱風、海水相關工程上，這些明細議員都看得到，不是二備金加上去就40億，也不是振興、防疫預算就40億元，中間還有很多別的預算。