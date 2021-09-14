第一期校舍工程一併改善興穀國小通學廊道，讓學生有更安全的步行空間（工務局提供／戴上容新北傳真）

三重興穀國小舊校舍整建第一期完工（工務局提供／戴上容新北傳真）

三重區興穀國小位在二重重畫區內，因校舍老舊，2019年動工改建校舍，並於一旁公園興建全齡大樓，歷經一年多整建校舍第一期工程完工，新北市長侯友宜今(14)日前往視察表示，興穀國小社福空間將與三重第二行政中心，串聯板橋行政園區，與新莊副都心中央合署辦公大樓，成為新北市三大軸心。

侯友宜表示，興穀國小有52年歷史，培育多位棒球好手，由於校舍大多超過使用年限，2019年新北市政府投注3億3千餘萬元經費，將興穀國小校舍結合校地旁的公園用地整體規畫，公園內將興建社福大樓，結合公托、長照中心及活動中心、停車場等活動空間，照顧0至99歲的民眾。

侯友宜表示，興穀國小社福空間及活動中心預計今年底完工，針對未來人口衍生停車需求，校舍操場下方將興建地下停車場，預計提供321格汽車位及68格機車位。市府計畫於鄰近興穀國小旁，興建新北第二行政中心，串聯板橋的行政園區與新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市三大軸心。

新建工程處表示，學校和公園各撥出部分土地，「以地換地」變更地目，創造校園與社區緊密結合環境。興穀國小校舍規畫興建地下1層、地上4層教學大樓一棟，含普通教室12間及學校行政辦公空間12間及操場、棒球練習場。

新工處說明，校園建築設計呼應先嗇宮、棒球人文地方特色，中庭以「棒球」意象融入設計，教室空間則以「合院」形式層次配置，設計出如「埕」的開放空間。校舍設施也融入觸控式液晶教學螢幕，具有真實觸控、書寫體驗和共享等多元功能，增進師生互動，提升學習興趣及效能。

此外，舊校拆除騰空土地將闢建「公41主題公園」，公園呼應一旁先嗇宮，加入藥草種植區、特色遊具及主題植栽，使社區民眾能體驗四季景觀變化，也能感受到濃濃的在地文化特色。公園內將興建活動中心、托幼及托老全齡大樓，增添公共設施量能及豐富性。