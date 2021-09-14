國際原物料大漲，導致新北5座前瞻停車場預算提高至17億元仍多次流標。新北市交通局長鍾鳴時表示，統包工程因設計到施工有半年以上時間差，物價波動時代風險大，經評估將把設計標、施工標分開，降低風險提高廠商意願，設計標預計年底前完成，施工標則將在明年中前完成。

5座前瞻預算停車場分別是板橋溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場、信義國小地下停車場、三重興華公園地下停車場、信義公園地下停車場均流標6次以上，板橋信義國小停車場更流標7次。

鍾鳴時表示，新北市5座停車場前瞻預算補助7億元，加上市款8億元總計15億元，市府雖追加2億預算到17億元，廠商仍興趣缺缺；若據北市最新發包案件計算，新北5座前瞻預算停車場至少要再增加6億元到23億元才有機會，但物價持續波動，恐怕仍難吸引廠商投入。

鍾鳴時說，統包工程標案設計到施工都由同一家廠商完成，好處是廠商可以確保施工風格一致，成品更符合設計理念，但因設計到施工要6個月到8個月時間，時間一拉長，物價若因此波動，可能造成廠商鉅額損失。

鍾鳴時表示，設計標與施工標分流後，廠商可根據當時的原物料與人力情形投標工程標，並可馬上施工，降低物價加波動的風險。