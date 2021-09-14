台灣泡麵款式多樣，常令人出現選擇障礙，一位網友在網路發文，好奇大家眼中的台灣泡麵霸主是哪一款泡麵，引起熱烈討論，其中台酒花雕雞榮登泡麵霸主寶座，滿漢大餐、一度贊、來一客鮮蝦也不遑多讓，受到許多人喜愛。

一名網友日前在PTT八卦板詢問，大家最推薦的、堪稱台灣泡麵霸主到底是哪款泡麵？而原PO首推的泡麵是台酒花雕雞，一碗40幾塊、料又豐富，如果用煮的再加顆蛋、一些蔬菜，就變得超級好吃，「各位老饕覺得呢？」

文一PO出後，許多網友紛紛認同花雕雞是台灣泡麵霸主，湯好喝、份量很夠，「花雕雞除了肉有點柴，根本泡麵界驕傲」、「絕對是，尤其是冬天吃超讚」、「是不能少的台灣泡麵之一」、「這真的超好吃，台灣朋友拿一碗送我吃到時感動到不行，亞超很少見」，但也有人表示，花雕雞的缺點就是肉的口感乾巴巴的，很柴。

此外，網友還推薦其他三款台灣泡麵霸主，其中滿漢大餐同樣是老饕推崇的泡麵，「最強應該是滿漢」、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵沒有之一」、「滿漢打贏全部」、「滿漢大餐才是第一」，以及來一客、一度贊也是大家的最愛，「來一客鮮蝦麵笑而不語」、「喜歡來一客，魚板海帶多，份量剛好」、「你把一度贊放哪」、「一度贊爌肉麵才是王道！」、「一度贊蔥燒牛肚麵啦」。