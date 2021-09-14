高雄市府111年度總預算經市政會議拍板通過，8日已函送市議會審議，歲入編列1455.98億元，歲出編列1514.92億元，歲入出差短淨舉借58.94億元，較今年度再減少3.15億元，且已連續11年下降，再創新低。市府強調，顯見財政穩健且兼顧市政建設需求。

高市府指出，111年度總預算案規模較今年度減少6.07億元，但實際上勞健保最後欠費80億餘元雖已於110年編列還清，但整體規模僅酌降6億餘元，代表實質預算支出仍增加74.23億餘元；其中市府積極向中央爭取「計畫型」補助挹注市政建設達288.98億元也創新高，市府對於中央支持推動地方建設及發展表達感謝。

高市府提到，高齡社會來臨，社福預算隨著老年人口成長逐年增加，111年度增列11.42億元，共編列125.47億元，累計市長陳其邁上任後社福預算已增加21.84億元，承諾對市民的照顧不打折扣。

為減輕育兒家庭負擔，市府也積極增設公共托育據點，建構0至2歲兒童社區公共托育計畫共編列4.18億元（含補助），預計將新增23處公托據點，全市達53處。

奧運熱帶動國人高度關注運動產業，市府投入1億元啟動運動發展基金，扶植運動人才及發展運動產業，並盤點設置13座運動中心，其中5座刻已推動中，111年再編列楠仔坑等8座運動中心預算4.13億元（含公務1.88億及中央等補助2.26億），預計111年底將有7座可投入營運。

針對重大交通建設，捷運建設4線齊發增列31.19億元，共編列39.68億元（含公務7.4億、基金20.98億、中央11.29億）。捷運紅線加速北向路竹、南朝林園延伸，黃線也已通過環評大會，力拚111年底全數動工，環狀輕軌也將在112年成圓。

在完善城鄉市政建設部分，整體路平、公園、防洪清疏、農路、部落道路、漁港設施等維護經費增列3.75億元，共編列31.27億元；以促參方式引進商機活水，投入內門觀光休閒園區編列5000萬元；及編列4000萬元探勘寶來溫泉第二口井，確保溫泉供應不中斷；且為打造更友善動物、適合親子共遊的動物園，啟動新動物園改造運動，編列5000萬元。

為注入區域發展新動能及提升為民服務品質，推動岡山區、六龜區新行政中心計畫共編列3900萬元；為力挺第一線防救災人員，完善消防局救災設備及辦公環境，增列1.91億元。

為實現居住正義，運用住宅基金9.05億元加速興建苓雅區機11、三民區新都段及岡山區大鵬九村等三處社會住宅；中央與市府共同推動、合作規畫興辦社宅共計8800戶，全方位滿足就業、青年、弱勢之居住需求。