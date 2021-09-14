市售的衛生棉琳瑯滿目，不一定每一款都適合自己。近日一名女大生表示，拿到一款衛生棉體驗試用包，主打含有香蜂草成分，沒想到試用後，令她忍不住狂飆髒話，「整個下體都像在燃燒一般，真的好辣」。不過一票女網友看了她的經歷後，卻大讚「這系列超推，已經回購3次以上了」。

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》分享一張照片指出，近日生理期報到，拿出日前購物時贈送的衛生棉體驗試用包，該包裝上標示添加香蜂草成分，主打使用後有冰涼舒緩的功效，可緩解經期帶來的不適感。

沒想到原PO使用後，卻忍不住直飆髒話，「有一股超涼的薄荷感覺，直接在我下面狂燒，我辣到都快要哭出來了」，由於手邊也沒有其他衛生棉可替換，令她無奈哭訴，「有人用過這款衛生棉嗎？」

貼文曝光後，反吸引一票女網友大讚「用過這款衛生棉，夏天用更舒服」、「這款衛生棉不會悶悶的，下面微涼就很舒服耶」、「我超愛這種衛生棉」、「我覺得超好用，生理期來很涼爽」、「超推，已經回購3次以上了」。另外，留言中也有不少人為此生火，「我下次也買來用用看」、「看完之後莫名想買來試試看」、「看大家留言說好用，下次生理期也要試試看」。