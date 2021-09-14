MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）

台灣行政院會已通過2022年度中央政府總預算案，其中國防經費為新台幣3726億元，比2021年度增加了108億元，創下歷年來最高的紀錄。

這些預算有一部份要用來支付海軍6艘康定級巡防艦的新型防空導彈、4架空軍MQ-9B武裝無人機，還有各式F-16V戰機所用的新型飛彈。《富比士》（Forbes）雜誌網站13日指出，其中多數擬議支出都與台灣加強防禦的戰略一致。

台灣採取「豪豬戰略」不是沒道理的，近年來，官員大舉採購新型反艦，陸攻和防空飛彈，而這些都是豪豬的刺。其中的構想在於，解放軍來襲時，就盡量發射飛彈，以壓倒對手的防禦。而這麼做的目標是要擊沉來襲的數以百計大型戰艦，阻止它們運送解放軍登陸台灣的港口和海灘。

然而，所有的飛彈與軍武並非生而平等。台灣軍方在2022年國防預算案中要求採購的部分軍備，要比其他來得有價值。其中買4架美製MQ-9就很有道理，新國防預算案暗示，台灣可能會採購MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）的武裝版，比基本款「死神」（Reaper）飛得更遠，也更強。

台灣陸、海、空軍已有約800枚飛彈，其中多數是本土製造，而車載發射的「魚叉」（Harpoon）飛彈將使台灣的飛彈庫存達1200枚。也就是台灣官員說，需要用來擊沉半數解放軍來襲艦隊，以遏制對岸攻勢的最少數量。而額外的飛彈則用以降低台灣部隊的風險，並提高解放軍的風險。

不過，分析指出，以15億美元（近416億台幣）升級6艘康定級巡防艦，雖然能安慰艦上官兵，但在論戰的背景下卻沒太大意義。隨著中方軍艦近年來爆增，台灣軍艦遙遙領先的時代已經過去。如今解放軍有170艘護衛艦、巡防艦，驅逐艦和巡洋艦。相對的，台灣卻只有28艘，而且遠比對方的軍艦老舊。

不過，分析認為，康定級巡防艦確實需要徹底更新火力，目前它們唯一的主要防空武器，就是射程為5英里（約8公里）的過時的海軍版欉樹飛彈。而在2022年的國防預算案中，提議要以射程20英里（約32公里）的自製新型「海劍2」（TC-2N）防空飛彈加以取代。

然而，康定級巡防艦在與戰力遠遠領先的中方戰艦爆發海上衝突時，就算「海劍2」也救不了它們。分析強調，這些新型飛彈充其量只能拖延台灣艦隊被打敗的速度。新型無人機有助於守方提高飛彈命中的機率，略為升級6艘巡防艦的武裝實在發揮不了太大的作用。