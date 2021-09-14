交通大學與陽明大學已合併為陽明交通大學，不過有網友發現，陽明學生會製作的新生手冊中，「交通」兩字比「陽明」小超多，被質疑看不起交大。對此，不只學生會緊急在臉書發文道歉；校方也回應，強調尊重學生創意與設計，並肯定學生會主動道歉，呼籲外界無須苛責學生。

一名網友在「靠北生科」臉書張貼原版新生手冊，封面呈現出「交通」兩字大小僅陽明的4分之1，被吐槽是「瞧不起交大是嗎？」該則臉書隨後被網友大量轉發。

陽明學生會發出聲明，對於近日寄發陽明校區新生手冊封面標題將「交通」字樣縮小一事，「我們對所有受影響之新生、交大校區師生深感抱歉。對不起。」

陽明學生會表示，設計手冊當初為求排版及凸顯陽明校區，做出了將「國立陽明交通大學」之「交通」字樣縮小的設計，因思慮不周，而沒有思考到後續可能造成的負面影響，釀成誤會。

陽明學生會強調，絕無任何矮化交大校區或破壞對等合校之意，也絕不認同任何形式之「戰校區」行為，卻因為自己的疏忽影響了兩校區的共識及互信，「我們正在深刻檢討，也督促自己避免再次發生。」

陽明交大則回應，關於陽明交大陽明校區學生會製作的新生手冊引發爭議，校方肯定學生會自行道歉的態度。該手冊是由陽明校區學生會製作，分送給今年陽明校區的新生，校方尊重學生創意與設計。

陽明交大提到，兩校合校迄今不過半年有餘，校內師生仍以國立交通大學、國立陽明大學為榮是很自然的事情，因為都將是陽明交大的一部份。校方已定調1年內為合校磨合期，對於師生仍保有原來習慣、稱呼、流程的做法，校方皆以開放態度予以支持，從未加以禁止。

陽明交大指出，校方相信這是合校必經過程，惟有溯源才能開創。對於學生製作物的爭議，有時連師長都會稱呼錯校名，我們更不應苛責學生，也呼籲各界正面看待。