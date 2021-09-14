新竹縣退休國中女校長彭春蘭，涉嫌與學生共謀，佯稱學生具有通靈及改運解厄能力，誘騙民眾投資，購買玉器、木雕消災解厄，詐得1億多元；一審依詐欺罪將彭女判刑16年，二審台灣高等法院改判刑13年。可上訴

彭女與學生林沛穎（同案被告判刑15年）共謀，由彭在新竹地區佛寺、宮廟、郊區或山區，尋找行騙對象，以退休校長身分博取對方信任，引介自稱「老師」的林女給被害人認識，聲稱有通靈神力，可幫忙改運解厄。

林、彭誆稱被害人自身或家人、朋友遭逢厄運、有業障需消除、往生親屬託夢、將罹患重病或血光之災，遊說被害人花大錢購買玉器、木雕，或請林舉辦祈福或消災解厄法會。估計詐騙時間長達4 年，被害人多達17人，犯罪金額合計達1億823萬多元。

一審新竹地方法院將彭女判刑16年， 二審高院認為彭女在遊說部分民眾的過程中，雖有以「高價值」「保值」，提升財運及改善身體、家庭狀況、避免惡果等方式引發意願，但此說詞或涉及宗教信仰物件未來價值之主觀價值判斷，不構成詐欺。

高院將部分改判無罪後，考量彭春蘭2010年間已因犯詐欺案件經法院判刑確定，所涉詐欺案件與本案詐欺手法相似，此次更變本加厲，犯罪時間長達4年，被害多達17人，犯罪金額合計達1億元以上，足見毫無自省能力，判刑13年。