苗栗縣消防局人員搜尋3天後，在新東橋下尋獲落水彭姓釣客遺體。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

璨樹颱風過境台灣，苗栗縣苗栗市12日發生1名彭姓釣客在後龍溪龜山橋下釣魚，不慎失足遭暴漲溪水沖走，苗栗縣消防局派員搜索3天後，14日早上9時20分左右，在下游新東橋下尋獲彭某遺體，已通報檢警相驗善後。

12日璨樹颱風風裙掃過台灣東部，為全島帶來相當雨量，苗栗縣後龍溪因上游山區降下大雨，造成溪水暴漲，2名外籍移工到苗栗市龜山橋下釣魚，受困溪中沙洲求救，苗栗縣消防局出動苗栗、公館、頭屋、特搜等分隊人員趕往，將2名移工吊掛救回橋面，現場並得悉有目擊者指稱見到1名彭姓釣客在溪邊垂釣落水，消防局隨再加派公館、竹南及頭份等分隊無人機飛手，以無人機在後龍溪龜山橋至下游新東橋之間範圍來回搜尋彭某下落。

消防人員搜索2天都未發現彭某，14日一早7時再度集結展開搜索，搜索重點集中在龜山橋至新東橋間範圍，並出動1架無人機空拍搜索，最後在9時20分左右，消防局無人機飛手在新東橋下發現疑似溺者，經搜救人員趕往確認為彭某遺體，將死者打撈上岸後交由檢警相驗處理善後。