12至17歲青少年下周開打BNT疫苗，但仍有許多家長擔憂副作用，對此，毒理學專家招名威表示，心肌炎並非不能治療，家長不用過度恐慌，只須觀察孩子打疫苗後是否有發燒、心跳加速、呼吸急促、臉色蒼白、胸痛或休克的症狀。不過，根據研究顯示，多數心肌炎發生在打第2劑，因此第1劑打BNT，未來也許可混打「其他非mRNA疫苗」來降低風險。

招名威今在臉書發文表示，青少年即將開打BNT疫苗，不少家長擔憂疫苗恐誘發心肌炎，但根據研究數據顯示，追蹤256例接種2劑BNT疫苗者，發現12至15歲的健康男孩出現心肌炎的比例大約是每百萬人162.2例；16至17歲的則是每百萬人94例。女孩打出現心肌炎的可能性較低，12至15歲及16至17歲分別是每百萬人13.4及13例。

招名威指出，雖然青少年打疫苗後發生心肌炎的機率要比染疫後重症的機會還高，但心肌炎並非不能醫治，而且有一些相關症狀可以及早發現，因此建議家長們不用太過恐慌，只要注意孩子施打後的狀況即可。而心肌炎的臨床症狀很多，包括發燒、心跳加速、呼吸急促、臉色蒼白、胸痛，甚至是休克。

招名威說，古代沒有加護病房的時候，病重者常常在發病24小時內死亡，如今加強照護及各種支持性療法的進步，如強心劑、利尿劑、呼吸器及減少心臟負擔的藥物等，死亡率已大幅降低。

招名威表示，根據英國研究數據顯示，多數心肌炎的案例都發生在接種第2劑疫苗後，打第一劑BNT基本上不會有什麼大問題。由此可知，優先接種單劑疫苗，之後再「混打其他非mRNA疫苗」的方式來降低風險，或許會是一個可行的方案。