國立高雄科技大學建置「前瞻鐵道機電技術人才培訓基地」，成為國內大專校院鐵道維修檢測管理及機電工程技術人才最完整的培訓基地。今年台灣因氣候等因素，鐵路運作受到一定程度的影響，高科大鐵道中心日前也協助相關事故進行行車影像紀錄判讀。

為提供產業優質技術人才，教育部自106年起至110年推動前瞻基礎建設計畫「優化技職校院實作環境計畫」，高科大獲教育部補助新台幣1億1500萬元經費，執行前瞻鐵道機電技術人才培育計畫，建構鐵道機電技術人才培訓基地。

高科大目前已設有道岔與轉轍器訓練系統、繼電聯鎖訓練系統、鐵道模擬系統、號誌機教育系統等設施，成為全國唯一涵蓋「軌道號誌、軌道電力、車輛實習、轉轍器聯鎖通訊」四大主軸教學及軌道實習的科技大學，堪稱全國學校鐵道研究與設備最完備、為全方位一站式教學與測試的教學場域。

配合人才培育，高科大建立一條龍的人才培育機制，串聯軌道產業產官學界資源，導入台灣高鐵、高雄捷運、高捷工程局及台鐵局等業界業師授課及實作場域，並與夥伴學校合設課程，訓練學生專業核心能力及實作技術，輔導學生考取相關專業能力證照，幫助學生就業媒合，投入國家軌道產業。

另高科大也早於101年即與台灣高鐵燕巢總機廠簽訂合作備忘錄，合設鐵道設備實驗室，共同培養鐵道技職人才，目前已培訓種子教師25位及學生至少300位。此外，交通部亦於高雄燕巢高速鐵路總機廠旁設置「國家軌道技術研究暨驗證中心」，連結台灣高鐵及高捷總機廠，形成軌道產業技術新聚落。

今年國內鐵路運作發生一些事故，高科大鐵道中心協助相關事故進行行車影像紀錄判讀。由此顯見軌道建設對我國的交通產業影響甚鉅，鐵道產業與機電技術人才培育也逐漸受到政府及國內民眾重視。