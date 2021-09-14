老五老石岡服務中心14日舉辦「一日家人」活動，協助100歲獨居的耿爺爺與好友同袍視訊相聚，同時也邀請萬興國樂團的5位團員，準備幾首彈奏曲單，讓也是胡琴愛好者的耿爺爺一起演奏慶生，感受齊聚一堂的熱鬧氣氛。國樂團員對能陪爺爺一起演奏胡琴非常開心。
耿爺爺出生於大陸山東省的小村莊，家中有1兄1姊，小時候跟著哥哥一起念書，畢業後當警察加入青年軍，接著隨著國民政府來到了台灣，之間與軍中同袍翟伯伯成為了無話不談的摯友，從年輕到老，更像親人般相互照顧。
翟伯伯去年身體狀況不佳，轉至機構照顧，耿爺爺因疫情無法探視，只能時常問社工他的老朋友過得好不好。趁著耿爺爺百歲生日，社工特別舉辦遠距慶生活動，協助2位爺爺網路相聚，看到彼此在螢幕中出現都非常興奮，互相關心慰問彼此的近況，閒話家常開心不已。
耿爺爺三不五時就會拿出寶貝胡琴擦拭並拉胡琴與居家服務員分享，這次活動社工還安排另一個生日驚喜，將爺爺老舊破損的胡琴修復保養，並邀請萬興國樂團的成員陪爺爺一起演奏慶生，讓爺爺的百歲生日充滿歡樂與驚喜。
萬興國樂團長林谷澤表示，除了物質上的協助給予，許多獨居長輩也是需要實地溫暖關懷與精神陪伴，尤其這2年因為疫情，人與人之間減少接觸，獨居長輩的處境更加孤獨邊緣，現在有機會能來陪伴爺爺，實在很有意義。
老五老基金會區長林素蘭表示，老五老長期致力老人福利服務，提供高齡長者多元的服務及友善的環境，「一日家人」活動希望給予獨居長輩實際的陪伴，讓獨居長輩也可以感受到團圓、熱鬧氛圍，鼓勵大家加入老五老志工，一同關懷長輩，來當長輩的一日家人。
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