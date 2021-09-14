老五老石岡服務中心社工協助耿爺爺使用網路遠距探視入住機構的翟伯伯。（王文吉攝）

萬興國樂團的5位團員受邀擔任100歲耿爺爺的「一日家人」，陪爺爺一起演奏胡琴慶生。（王文吉攝）

老五老石岡服務中心舉辦「一日家人」活動，慶祝獨居耿爺爺生日快樂。（王文吉攝）

老五老石岡服務中心14日舉辦「一日家人」活動，協助100歲獨居的耿爺爺與好友同袍視訊相聚，同時也邀請萬興國樂團的5位團員，準備幾首彈奏曲單，讓也是胡琴愛好者的耿爺爺一起演奏慶生，感受齊聚一堂的熱鬧氣氛。國樂團員對能陪爺爺一起演奏胡琴非常開心。

耿爺爺出生於大陸山東省的小村莊，家中有1兄1姊，小時候跟著哥哥一起念書，畢業後當警察加入青年軍，接著隨著國民政府來到了台灣，之間與軍中同袍翟伯伯成為了無話不談的摯友，從年輕到老，更像親人般相互照顧。

翟伯伯去年身體狀況不佳，轉至機構照顧，耿爺爺因疫情無法探視，只能時常問社工他的老朋友過得好不好。趁著耿爺爺百歲生日，社工特別舉辦遠距慶生活動，協助2位爺爺網路相聚，看到彼此在螢幕中出現都非常興奮，互相關心慰問彼此的近況，閒話家常開心不已。

耿爺爺三不五時就會拿出寶貝胡琴擦拭並拉胡琴與居家服務員分享，這次活動社工還安排另一個生日驚喜，將爺爺老舊破損的胡琴修復保養，並邀請萬興國樂團的成員陪爺爺一起演奏慶生，讓爺爺的百歲生日充滿歡樂與驚喜。

萬興國樂團長林谷澤表示，除了物質上的協助給予，許多獨居長輩也是需要實地溫暖關懷與精神陪伴，尤其這2年因為疫情，人與人之間減少接觸，獨居長輩的處境更加孤獨邊緣，現在有機會能來陪伴爺爺，實在很有意義。

老五老基金會區長林素蘭表示，老五老長期致力老人福利服務，提供高齡長者多元的服務及友善的環境，「一日家人」活動希望給予獨居長輩實際的陪伴，讓獨居長輩也可以感受到團圓、熱鬧氛圍，鼓勵大家加入老五老志工，一同關懷長輩，來當長輩的一日家人。