德意志銀行周一公布的一項調查顯示，投資人預計年底前股市將出現5%至10%的調整。

德銀對550名市場專業人士進行的調查顯示，58%受訪者預期市場在年底前最多10%的修正拉回變化；這是一個謹慎的信號，顯示牛市即將結束。

另外有10%的投資人預計市場將出現更激烈的拋售。而31%的投資人則認為，股市將在不下跌的情形下持續到2022年。

該調查於9月7日至9日進行，發現市場穩定最大的風險因素是能避開疫苗的新冠新變種病毒，有53%受訪者最關心這個問題。

其次變數有，高通膨、經濟成長表現低於預期、央行政策的失誤，以及疫苗的效力逐漸下降。

其他因素還有地緣政治、財政政策收緊得太快、科技業泡沫化，以及(企業)債務負擔等。

調查還發現，44%全球投資人預估，社交封鎖限制將繼續出現；34%相信進一步的限制將會出現，但是不會出現全面宵禁措施。

同時有約25%受訪者告訴德銀，自疫情爆發以來，他還都還沒回到實體辦公室。這個數字在美國投資人上，上升到三分之一。