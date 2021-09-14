市場樂觀氣氛濃厚，在景氣相關族群帶領下，14日日經指數一度創31年新高。日經早盤曾來到30,795.78點，為1990年8月以來的盤中最高。早盤結束時，日經收30,562.42點，漲115.05點或0.38%。東證指數收2,106.24點，漲8.53點或0.41%。

東海東京綜合研究所認為，日股14日上漲是美股反彈所帶動的，因此當景氣成長相關族群上漲時，對日股是有利，因為日股沒有像美股一樣有GAFA(谷歌、亞馬遜、臉書與蘋果)這類超大型科技類股。

東京證交所中，保險類股漲2.97%最多，其次是煉油業者漲1.61%，因國際油價漲至6周高點。同時，運輸族群也漲1.56%。

日本政府14日表示，已有過半日本民眾接種過兩劑新冠疫苗。因此，市場認為日本可望在疫苗覆蓋率上迎頭趕上歐美，經濟全面重啟也指日可待。

軟銀與艾德萬測試走低，分別跌0.71%與0.88%。

日經指數中，昭和電工漲6.53%，是漲幅最大的股票，其次是東京海上控股漲5.43%，Z Holding也漲 4.33%。科樂美跌3.06%，在日經中表現最差的，其次是太平洋金屬跌2.43%。