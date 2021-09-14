晶華(2707)國際酒店集團在後疫情時代多角化發展飯店業務，旗下台南晶英酒店今（14）日宣布與南台灣知名的「清景麟建築團隊」簽署策略聯盟備忘錄，計畫輸出優質的國際觀光飯店服務，在既有物業管理外為豪宅住戶提供加值服務，搶攻飯店式住宅商機。

台南晶英表示，清景麟建築團隊未來3年內預計在台南、高雄、嘉義推出的建案，總計超過2千戶。透過跨界合作打造飯店式住宅，將可擁有不同於市場其他豪宅建案的獨特性，住戶均可享有五星級酒店的延伸性服務，創造三贏綜效。

由晶華承租直營的台南晶英酒店2014年開幕迄今已屆滿7周年，除在基本旅宿、餐飲、宴會等營運面向積極強化硬體設備，更精進培育籌畫大型派對活動、寓教於樂親子教室，以及健身體適能等專業領域人才，累積豐沛的實戰經驗及知識能量。

而由高雄發跡、擁有近30年綜合代銷及營建工程的清景麟建築團隊，統計發現高端宅邸的獨特亮點逐漸成為進入房屋買賣階段的關鍵之一。此次結盟台南晶英，將在各建案既有物業管理範圍外，納入國際觀光飯店可提供給住戶的服務。

清景麟預期，與台南晶英策略聯盟預期能加值團隊、成為進軍中南部地產大餅的絕佳優勢。未來清景麟的建築白皮書將橫跨台灣西南部，看準台南府城蓬勃的房地產商機，近期也將有大型建案發布。

台南晶英指出，此次策略結盟清景麟，目標在既有物業管理外重新定義酒店式豪宅服務範圍，在全新建案公設規畫設計階段，即提供專業宴飲空間配置及未來各項服務內容建議，挾飯店管理及餐飲優勢投入並開創有別於傳統豪宅的服務。

台南晶英表示，在既有物業管理外提供的加值服務，將包括私房主廚美饌送到家、管家居家清潔、私人宴會執行、每日餐飲宅配到府、以及雞尾酒調製、廚藝烹飪與花藝美學等專業教學課程等。

晶華集團南部區域副總裁暨台南晶英酒店總經理李靖文表示，後疫情時代飯店經營需朝多角化發展，飯店式住宅在國外及北部已是流行多年的精品豪宅標配，隨著風氣逐漸往南部移動，期許透過台南晶英自身培育團隊，成為新興建案的強力後盾、拓展新發展商機。