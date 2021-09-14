紅點設計獎揭曉，台灣科技大學共有19件作品得獎，其中14件紅點獎，5件獲得最佳設計獎(Best of the Best)，包括為視障朋友設計的公車APP、使用原生材料結構特殊的家具、3D列印狗輪椅，以及心靈療癒大樓建築和可擋風發電的建築設計。

有設計界奧斯獎之稱的紅點設計獎，今年共有來自49國家、4110件作品參加「設計概念獎」，從中共選出61件最佳設計獎(Best of the Best)以及259件紅點獎，台科大就拿下19件，更有5件最佳獎。

台科大設計所李奕、游佳霖、謝維安共組的學生團隊設計的「EyeBus」攜手打造公車動態App。這個App包括公車預約、車聯網系統和優先上車點，讓視障者抵達站點後透過App預約公車，透過EyeBus App發送預約訊息時，連接到公車的車機端處理系統並通知公車司機，接受訊息的公車司機在指定站牌的優先上車點停靠，提供更安全的服務，減少視障乘客的焦慮和風險，讓視障者避免搭錯或錯過車輛，打造安心搭車環境。

台科大設計系學生陳唯瑄、蔡心愉則設計的「原生回製」，透過結構工法發展不同的可能性，呈現未來家具的另一種形式。

其中，陳唯瑄是2017年國際技能競賽粉刷職類國手，對於石膏、水泥等材料技法精研多年，他也不斷反思未來材料的循環利用，原生回製的家具，應用RC構造工法將石粒替換成再生級配延續剛性特色，包覆擴張網塑型後裹上水泥，突破造型限制並解決表層乾裂問題且強化資源循環鏈。

「3D列印狗輪椅」是由台科大設計系蔡明儒設計。蔡明儒說，小時候家裡的狗年紀很大，使用過狗輪椅，因此，希望能打造一款更清亮、更有設計感且更環保的狗輪椅。

台科大建築系賴翰宇設計的「心靈療癒大樓」，從人的本位來思考，讓人成為空間的主角，希望解決現代人生活壓力大的身心問題。

改善都市高樓風壓的「風之消化器」由台科大建築系馬朗文、吳暐凱、營建系黃昱翔共同設計，團隊表示，台灣有颱風和季風，是個多風環境，都市高樓林立更容易讓街道颳起大風，這也是為什麼穿裙子走在路上會被突如其來的風颳起，從這些生活經驗中發現問題，做了許多實務分析，得知隨著大樓高度變化會產生的風速及風壓，因此分析結構系統，進而利用河堤消波塊的概念，提出在高樓外牆的「風之消化器」裝置抵消風壓，更設置壓電裝置，利用風力進行發電。