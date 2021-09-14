2022年縣市長大選明年底即將舉行，民眾黨積極布局中台灣，不分區立委高虹安日前積極走訪彰投縣市，確定彰化縣黨部主委將由無黨籍泛藍縣議員張雪如接掌。消息傳出後，張雪如隨即遭網軍出征。對此，高虹安回嗆，「我想這些粗暴的言論Duck不必，認真替人民服務才能贏得認同！」

「愛就是在別人身上看見自己的責任」，高虹安今（14）日在臉書表示，這句話是張雪如議員的座右銘。對於媒體報導，「民眾黨挖角前藍營彰化縣議員張雪如加入民眾黨，並擔任彰化縣黨部主委一職」，她說，事實上，張雪如已經連任五屆議員，只有第三次參選短暫加入國民黨，其餘都以無黨籍參選，用「挖牆角」其實並不精確。

高虹安指出，2018年張雪如與民眾黨主席柯文哲合掛看板，是貨真價實的「白色力量」，張雪如選舉票數能逐屆增加，靠的是紮實的選民服務，贏得民眾的認同，這跟民眾黨以民為本的政治理念是一樣的。

張雪如長期投身婦女、兒少保護，高虹安說，第一次跟她見面時就深深感受到她對弱勢的關懷，之後自己也以彰化縣主委身份，與張雪如一起捐贈防疫物資給醫療院所，當張說「願意加入我們團隊一起努力」的時候，真的非常開心。高虹安表示，中彰投是她甫加入民眾黨，主席賦予她的責任區，很感謝彰化能有雪如姊加入一起並肩同行。

高虹安也提到，就在昨晚媒體報導後，有一些無聊人士號召網軍出征張雪如，她認為，這些粗暴的言論大可不必，認真替人民服務才能贏得認同；而目前彰化縣黨部尚在籌備中，成立後歡迎大家一起來泡茶聊天。