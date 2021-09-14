大新竹合併議題，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，成立第七都或許能滿足特定地方發展需要，但肯定會惡化原本就存在的整體不均衡發展問題，這就是為什麼林智堅一提出大新竹市升格為第七都，其他縣市立刻跳出來反對的根本原因。

游盈隆指出，完全執政與中央集權可保證人民過好日子嗎？他說，中央政府長期集權與集錢，地方苦哈哈，這樣的權力是否過大？中央與地方權限劃分是否妥當？」

他說，這問題不論藍綠執政，在台灣從來沒有被嚴肅討論過，因為「單一制的中央集權」長期以來一直被視為是國家體制的當然前提。但近來因為接連兩個問題的出現，開始有了討論的空間。分別是6都16縣市的畸形體制有關及近期蔡政府防疫作為。

他指出，現行6都16縣市地方行政體制，始於馬政府2010及2014兩次變革，成因複雜，基本上不外是應付短期政治現實需要，非著眼於長期全盤健全的國家與地方發展之所需。2016政黨輪替後，蔡政府也從未正視這個問題。

他說，6都16縣市的不當設計，造成「中心-邊陲」發展差距日益擴大，新竹市長林智堅開第一槍，就是凸顯畸形6都16縣市所遺留下的問題。顯然，這是個錯綜複雜的問題，絕對不是成立一個第七都就能解決。

他說，此外，疫情大流行引發的防疫問題。桃園與雙北成重災區，牽連全台進入三級警戒。九月中的狀況也很類似。台灣不大，但也不小，分區分縣市給與不同程度的管制嗎？

他指出，去年八月，疫情指揮中心和彰化縣政府因防疫作為有歧見所引爆的中央與地方紛爭。在現行防疫一條鞭制度下，地方政府只能聽命於中央，否則下場就像是去年八月的彰化縣政府，當事人被行政手段或輿論修理的很慘。

他說，一旦疫情失控，人民對中央政府失去信心時，就易出亂子。何況中央的諸般作為未必永遠是對的，例如疫苗政策。

他認為，2008年政黨輪替迄今，完全執政無法保證政府的效能與效率，否則就不會有2014太陽花運動、2016與2018兩次民意海嘯，藍綠政府都被民意嚴厲制裁。

她表示，隨著2022九合一地方選舉的到來，應該嚴肅思考並檢討中央政府集權與集錢現象、中央政府是否權力過大、中央與地方權限劃分是否妥當及單一制國家的中央集權制度四大問題。