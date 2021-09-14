反萊豬、護藻礁、重啟核四、公投綁大選4大公投案，受疫情影響延至12月18日投票，民進黨立院黨團總召柯建銘日前稱，公投若挫敗「是台灣很大災難」。民眾黨立委蔡壁如今痛批，不論公投結果如何，都是民眾意志的展現，執政或在野必須尊重與履行，柯建銘用「台灣」來威脅民眾，難道民眾的意見對掌權者一點都不重要嗎？

疫情趨緩，蔡壁如從9月4日展開公投巡迴開講，前往金門、宜蘭、花蓮、台東等地傾聽民意，民眾對於反萊豬、護藻礁等議題討論熱烈，但是，卻不知道投票時間是什麼時候？要去哪投票？甚至不知道公投題目就是「反萊豬」、「護藻礁」、「公投綁大選」、「核四重啟」等四大議題。

蔡壁如質疑，離公投投票日已經只剩3個月的時間，民眾卻不知道要如何去行使自己的權利，中選會在今年度預算中，所列的公投宣導費用到底都花去哪裡了？

此外，柯建銘日前表示，公投若是通過，台灣就輸了。蔡壁如說，民進黨什麼時候等於台灣，執政黨立院總召竟然可以如此威脅人民，難道民眾的意見對掌權者一點都不重要？柯總召的這番言論，把「自己高高在上、人民是次等公民」的傲慢心態展露無遺、毫不掩飾，完全不把全體公民的共識，放在眼裡。

蔡壁如說，國民黨總愛說，輸了就是中華民國輸了，民進黨則是綁架台灣，但沒有哪個政黨是這個國家代言人，民主社會，人民才是主人，不該有威脅與勒索，這不是政治人物該有的行為。