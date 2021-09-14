近日智慧眼鏡市場競爭相當激烈，繼Facebook推出首款智慧眼鏡後，小米14日也搶先蘋果，在網上公布概念新產品：小米智慧眼鏡探索版。小米這款智能眼鏡採用MicroLED光波導技術，更具備通話、導航、拍照、翻譯的功能。

小米港股14日午盤小漲0.21％，收23.45港元。

小米手機14日在官方微博表示，小米智慧眼鏡探索版正式亮相。這款概念智能眼鏡採用MicroLED光波導技術，畫面可直接在眼前浮現。而且採用微型化設計，機重51克，外觀與普通眼鏡幾無分別。另外，眼鏡將具備通話、導航、拍照、翻譯的功能於一身。

小米另指，是次登場的智慧眼鏡集成了497個微型傳感器和通訊模塊，所以並非手機的「第二塊螢幕」，而是可獨立操作的全新智慧終端。另外，小米智慧眼鏡內置500萬畫素鏡頭，可以快速「拍照」和「拍圖翻譯」。拍照指示燈會在相機工作時亮起，提示路人保護隱私。

不過值得一提的是，這款智慧眼鏡只是新技術概念新品，仍未有實體上市時間。