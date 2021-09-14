蔡英文總統在林智堅拋出合併議題後，今天首次來到新竹市，她說，希望因為合併來促進區域發展，但要考慮法制面的配套措施，必須審慎的評估。（陳育賢攝）

蔡英文總統（中）在林智堅（右）拋出合併議題後，今天首次來到新竹市，她說，希望因為合併來促進區域發展，但要考慮法制面的配套措施，必須審慎的評估，左為立委柯建銘。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅提出竹竹合併倡議之後，蔡英文總統14日首次來到新竹市，她說，新竹市確實是全台灣未來產業最具戰略意義的地方，希望因為合併來促進區域發展，但要考慮法制面的配套措施，必須審慎的評估，透過參與討論，讓政策的形成能夠更完整。

蔡英文今天到新竹市華德福非營利幼兒園了解開學前的整備工程，她並針對近來被熱烈討論的新竹縣市合併升格議題表示，新竹市確實是全台灣未來產業最具戰略意義的地方，如果在這裡的小朋友可以快樂的成長，他們都是台灣未來發展科技與產業最重要人才的來源。

她說，近來大家所談的合併議題，希望因為合併來促進區域發展，這確實是攸關國家整體規畫重大的議題，我們要考慮法制面的配套措施，另外其它的各種因素都必須審慎的評估，更希望透過大家的參與討論，讓政策的形成過程中能夠最完整。

林智堅則表示，他上周提出大新竹合併議題，得到很多市民及縣民支持，希望藉由縣市合併升格為直轄市，不論在教育、交通、環境及都市發展上，都有更有效率的整體規畫，讓事權統一、讓財政資源更豐沛，延攬更多好的人才，為市民、縣民一起努力。